مشجع لمانشستر يونايتد يفصل من عمله بسبب رياض محرز

التقط أحد مشجعي مانشستر يونايتد، صورة مع نجم مانشستر سيتي رياض محرز، كانت كفيلة بطرده من العمل، والسبب فيروس كورونا.

ذكر تقرير من صحيفة الصن البريطانية أن مشجع لمانشستر يونايتد لم يتبع قواعد التباعد الاجتماعي المتخذة في إنجلترا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، عندما التقط صورة مع نجم مانشستر سيتي، رياض محرز، مما تسبب في فصله مباشرةً من العمل.

التقى كريج ويليس، البالغ من العمر 37 عامًا، والأب لخمسة أبناء، بمحرز عن طريق الصدفة في أحد شوارع مدينة مانشستر الإنجليزية، وطلب منه صورة ووافق نجم مانشستر سيتي على الفور، لكنه لم يكن يعلم أن هذه الصورة ستُنهي عمل الرجل المسكين.

ويقول كريج ويليس واصفًا ما حدث: “أعتقد أن ما حدث كان خارج النظام نوعًا ما، بدا محرز رائعًا جدًا ووافق أن التقط معه صورة. كانت الصورة إهداء لصديقي المقرب مشجع مانشستر سيتي، أنت لا تلتقي كل يوم مع شخص كمحرز”.

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وبررت جهة العمل التي ينشط ويليس فيها: “سلامة وأمن الجميع على مواقعنا لها أهمية قصوى في جميع الأوقات”.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، لا يُعرف حتى الآن إذا ما كان سيتخذ رياض محرز أي إجراء لمساعدة العامل المفصول، لكن يبدو في النهاية أن المشجع قد تفهم خطأه في عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أن لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز يقومون كل ثلاثة أيام بفحوصات فيروس كورونا وكذلك قبل كل مباراة للتأكد من سلامتهم.

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