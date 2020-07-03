ناقد رياضي يُشعل غضب جماهير النصر بسبب “الهروب الكبير” أمام الهلال!

تترقب الجماهير الرياضية عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) مع بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، وستأتي عودة المسابقة مع الجولة 23 التي ستشهد مباراة الديربي بين ناديي الهلال والنصر.

وسيتم تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع عودة الدوري السعودي، أبرزها غياب الجماهير عن المدرجات، مما يعني أن مباراة الهلال والنصر، على غير العادة، ستكون أمام مدرجات خالية من عشاق الناديين الكبيرين.

تغريدة تُغضب النصراويين

الناقد الرياضي، أحمد الحربي، علق على إقامة مباراة الهلال والنصر بدون جماهير بطريقة آثارت غضب عارم لدى عشاق العالمي، بعدما ذكر أن الجماهير النصراوية ستغيب للمرة الثانية عن الديربي بعد مباراة سابقة أسماها بـ”الهروب الكبير”.

وقال الحربي من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لأول مرة سيغيب جمهور الهلال عن الديربي، والمرة الثانية لجماهير النصر بعد أن غابوا عن الديربي في مباراة الهروب الكبير. التاريخ يُسجل”، مُرفقًا مع تغريدته صورة لمباراة سابقة بين قطبي الرياض انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 5 ـ 1.

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قصة مباراة “الهروب الكبير”

وكان الهلال قد فاز على النصر بنتيجة 5 ـ 1، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي موسم 2016 ـ 2017، وشهدت المباراة حينها غياب جماهير النصر عن المدرجات، بعد حسم الهلال للقب قبل جولتين، وجاءت أهداف الفريق الأزرق بتوقيع نواف العابد وعمر خريبين “هاتريك” وكارلوس إدواردو، بينما جاء هدف العالمي الوحيد عن طريق مارين توماسوف.

وفي هذا الموسم حسم الهلال اللقب رسمياً قبل نهاية الدوري السعودي بمرحلتين عقب فوزه على جاره الشباب 2-1 في المرحلة 24 من المسابقة، واستطاع الزعيم تقديم وجبة كروية ممتعة، وتسطير أفضل نهاية لموسمه الناجح حينما اكتسح غريمه التقليدي النصر في مواجهة شهدت سيطرة زرقاء طوال مجرياتها.

منافسة مُرتقبة في الدوري السعودي

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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