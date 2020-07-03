بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” في أهم مباريات اليوم الخمس 2-7-2020 بالجولة الـ 32، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة كانال سبورت الفرنسية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب “طيران الإتحاد” بمدينة مانشستر.

يدخل “ليفربول” المباراة بمعنويات عالية وراحة كبيرة وفرحة عارمة بعد تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا للمرة الـ 19 في تاريخه بعد غياب استمر لحوالي 30 عامًا.

وجمع ليفربول 86 نقطة من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط على يد “واتفورد”.

في المقابل يحتل “مانشستر سيتي” المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج 63 نقطة، وبفارق هائل من النقاط عن البطل “ليفربول” وصل إلى 23 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي” الذي خسر من “إيفرتون” امس الأربعاء.

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اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي، انتصر “ليفربول” في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها، بينما فاز “مانشستر سيتي” في 3 لقاءات، وتعادل في مباراتين.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ليفربول ومانشستر سيتي” انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد روود” يوم 10 نوفمبر 2019.

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مانشستر سيتي 4-0 ليفربول

????️ملعب طيران الاتحاد (مانشستر)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 32)

انتهت

بث مباشر ليفربول ومان سيتي لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر والحي للقاء القمة بين ليفربول ومان سيتي على ملعب الاخير طيران الاتحاد

يمكنكم متابعة كل صغيرة وكبيرة تخص هذا اللقاء عن طريق تحديث هذه الصفحة كل 60 ثانية.. البث يتضمن البطاقات والتغييرات لحظة بلحظة.

سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

يدخل ليفربول هذه المباراة بقوته الضاربة بحثًا عن الفوز وتأكيد جدارته وأحقيته التي لا شك فيها بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.

يقود خط هجوم ليفربول النجم المصري محمد صلاح الذي يود مواصلة مقارعة جيمي فاردي على لقب هداف الموسم حتى الردهات الأخيرة.

???? تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – روبرتسون – جو جوميز – فان دايك – ارنولد – فينالدوم – فابينيو – هندرسون – محمد صلاح – ساديو ماني وفيرمينيو.

أليسون بيكر – روبرتسون – جو جوميز – فان دايك – ارنولد – فينالدوم – فابينيو – هندرسون – محمد صلاح – ساديو ماني وفيرمينيو. ???? تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: إيدرسون – جارسيا – ميندي – ووكر – لابورت – جوندوجان – رودري – دي بروينه – سترلينج – فودين وجابرييل جيسوس.

إيدرسون – جارسيا – ميندي – ووكر – لابورت – جوندوجان – رودري – دي بروينه – سترلينج – فودين وجابرييل جيسوس. 00″ ممر شرفي للاعبي ليفربول لتحيتهم وتكريمهم بعدما حسموا لقب البريميرليج لصالحهم قبل 7 جولات كاملة من نهاية الموسم.

00″ ????‍♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي الإنجليزي “أنتوني تايلور”

00″ أنتوني تايلور أشهر البطاقة الحمراء في مباراة استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا بين مانشستر سيتي وآرسنال للاعب دافيد لويز.

00″ 3️⃣ أنتوني تايلور أدار 3 مباريات لفريق مانشستر سيتي هذا الموسم، الأولى أمام كريستال بالاس في الجولة التاسعة من البريميرليج، وفاز مان سيتي 0-2 على ملعب سيلهورست بارك، والثانية كانت أمام مانشستر يونايتد على ملعب طيران الاتحاد وفاز مان يونايتد 1-2، والثالثة كانت أمام آرسنال في المباراة المؤجلة من الجولة 28، وفاز مان سيتي 3-0.

00″ 4️⃣ أنتوني تايلور أدار 4 مباريات لفريق ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، جميعهم انتهوا بفوز ليفربول أمام آرسنال في الجولة الثالثة وشيفيلد يونايتد في الجولة السابعة، وتوتنهام في الجولة التاسعة، وولفرهامبتون في الجولة 20.

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

5″ انطلاقة سريعة وتحكم ملحوظ في إيقاع اللعب من مانشستر سيتي..

10″ الهدف الأول يطبخ على نار هادئة من قبل رجال جوارديولا في هذه اللحظات..

15″ المباراة تسير في اتجاه واحد حتى هذه اللحظة وسط تألق غير عادي من دي بروينه.

“24 ????بطاقة صفراء – جو جوميز – ليفربول.

“25 ⚽ جووووووووووول…الهدف الأول لمانشستر سيتي – كيفين دي بروينه من ركلة جزاء.

“35 ⚽ جووووووووووول..تمريرة رائعة من فيل فودين والهدف الثاني لمانشستر سيتي يسجله رحيم ستيرلينج.

“41 ????بطاقة صفراء – بينجامين ميندي – مانشستر سيتي.

“45+1 ⚽ جووووووووووول..كيفن دي بروينه يُهدي تمريرة الهدف الثالث لفيل فودين لتصبح 3-0 للسيتي الآن!!!.

45+2″ ???? صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مفاجيء لمانشستر سيتي بثلاثية نظيفة دون رد..

عودة إلى أحداث الشوط الثاني..

45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني من لقاء السيتيزينس والريدز..

“46 ????تبديل لفريق ليفربول – خروج جو جوميز ونزول تشامبرلين.

“56 ????بطاقة صفراء كايل ووكر – مانشستر سيتي.

“58 ????تبديل لفريق مانشستر سيتي – خروج جابريل جيسوس ونزول رياض محرز.

“62 ????تبديل لفريق ليفربول – خروج فينالدوم ونزول نابي كيتا.

“62 ????تبديل لفريق ليفربول – خروج فيرمينو ونزول أوريجي.

“66 ⚽ جووووووووووول..الهدف الرابع لمانشستر سيتي – رحيم ستيرلينج بصناعة دي بروينه الذي يتربع الآن على عرش أفضل صانع ألعاب في البريميرليج.

“73 ????تبديل لفريق مانشستر سيتي – خروج ووكر ونزول كانسيلو.

“76 ????تبديل لفريق ليفربول – خروج أرنولد ونزول نيكو ويليامز.

“79 ????تبديل لفريق مانشستر سيتي – خروج ستيرلينج ونزول بيرناردو سيلفا.

“79 ????تبديل لفريق مانشستر سيتي – خروج لابورت ونزول أوتامندي.

“85 ????تبديل لفريق ليفربول – خروج ساديو ماني ونزول تاكومي مينامينو.

“90 ⚽ ❌هدف ملغي لمانشستر سيتي – رياض محرز.

90+1 ????بطاقة صفراء جوردان هندرسون – ليفربول.

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