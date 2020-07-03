رياضة | بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم. وكشفت تقارير صحفية عن ترشيح مهاجم منتخب ناميبيا بيتر شوليلي لاعب فريق هاي لاند بارك الجنوب إفريقي و ثانى هداف الدوري الجنوب إفريقي للإنضمام للنادى الأهلي خلال الفترة المقبلة. Advertisements وسجل اللاعب شوليلي 12 هدف فى الدوري الجنوب إفريقي هذا الموسم وكان ضمن منتخب بلاده ناميبيا فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتى أقيمت فى مصر . ويسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكان الأهلي قريب من ضم جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي ولكن الصفقة تعطلت.

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