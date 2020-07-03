رياضة | نجم الترجي التونسي مرشح للانتقال إلى وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الترجي التونسي مرشح للانتقال إلى وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على جهاز كرة القدم في وادي دجلة التعاقد مع إيهاب المباركي نجم الترجي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقوم جهاز كرة القدم في وادي دجلة بالمفاضلة بين المباركي وعدد من المرشحين الآخرين وذلك من أجل حسم مصير الصفقة.

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ويقوم جهاز كرة القدم في دجلة بانتظار قرار اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق بشأن حسم صفقة المباركي في الفترة المقبلة.

وسيقوم المسئولين في وادي دجلة باستغلال اقتراب نهاية عقد المباركي مع فريقه التونسي في نهاية الموسم الحالي من أجل بحث إمكانية التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وخاض المباركي البالغ من العمر 28 عامًا مع الترجي في الموسم الحالي حتى الآن 10 مباريات في الدوري التونسي كما أنه تمكن من تسجيل هدف وحيد بالإضافة إلى مشاركته في 6 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي صنع فيها هدفين.