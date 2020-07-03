رياضة | مدرب المقاولون يفجر مفاجأة عن إنتماء محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب المقاولون يفجر مفاجأة عن إنتماء محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، بأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن نجم ليفربول الإنجليزي الحالي فضل الانتقال للنادي الأهلي وليس الزمالك قبل احترافه في بازل السويسري.

وقال عودة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت : وصل لصلاح عدد من العروض، وكان يفضل عرض الأهلي أكثر من الزمالك، ولكن تفكيره الأول كان الاحتراف في أوروبا، صلاح تطور ومجتهد في التدريبات وكان يسعى لتقديم أفضل ما لديه مع المقاولون.

وأضاف :انتماء صلاح هو يقول أنه يشجع الإسماعيلي، لكن ما لاحظته عليه أثناء تواجده معنا أنه كان يميل للأهلي، عكس ما قاله محمد العقباوي أنه كان يشجع الزمالك.