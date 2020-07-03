رياضة | ترتيب هدافي الدورى الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدورى الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بهزيمة كبيرة لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد نهاية الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة الإنجليزية: 1- جيمي فاردي 19 هدف. 2- بيير إيميريك أوباميانج 19 هدف. 3- داني إنجز 18 هدف. 4- محمد صلاح 17 هدف. Advertisements 5- سيرجيو أجويرو 16 هدف. 6- ساديو ماني 15 هدف. 7- راؤول خيمينيز 15 هدف. 8- ماركس راشفورد 14 هدف. 9- أنتوني مارسيال 14 هدف. 10- دومينيك كالفيرت لوين 13 هدف. 11- تامي أبراهام 13 هدف.

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