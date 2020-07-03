رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لخسارة كبيرة خارج ارضه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد الدولي.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو متوج ببطولة البريميرليج بينما يسعي نادي أستون فيلا للحصول على الثلاث نقاط والإبتعاد عن مناطق الهبوط بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.