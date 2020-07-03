رياضة | فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب أبناء القلعة الحمراء المعارين إلى أندية الدوري المصري والدوريات الخارجية، قرار السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن عودتهم من جديد إلى النادي خلال الصيف المقبل.

الأهلي يمتلك 15 لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم المعارين إلى سموحة، ووليد آزارو "الاتفاق السعودي"، إضافة إلى أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار "الجونة".

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علاوة على حسين السيد مارسيلو المعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، ومحمد شريف "إنبي"، وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء "طلائع الجيش".

وقرر فايلر استعادة خدمات الثلاثي، عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلي بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بعد أن قام بدراسة ملف المعارين بشكل دقيق طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذي عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.