شكرا لقرائتكم تعرف على مصير صفقات الزمالك بعد الإعلان عن موعد الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادي الزمالك تحديد موعد فتح باب القيد المحلى عقب استئناف الموسم الحالي من الدوري، يوم 7 أغسطس المقبل، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها رسميا، ويرغب الزمالك في الإعلان عن الخمس صفقات السوبر التي نجح مجلس الإدارة في الحصول علي توقيعها مؤخرا تدعيما للفريق في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، الا إن الزمالك سيضطر للإعلان عن الصفقات الأجنبية والذين لا يرتبطون بعقود مع أنديتهم فيما سيتم الانتظار في الصفقات المرتبطة بعقود مع أنديتها لحين انتهاء الدوري.

من ناحية اخري تلقي محمد حسن لاعب وسط الزمالك عدة عروض من اندية داخل مصر للانتقال اليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا ان اللاعب رفض التفاوض مع تلك الأندية انتظارا لموقف الزمالك من بقاءه او رحيله في الموسم المقبل، في ظل تردد انباء عن حصول الزمالك علي توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، وهو ما يجعل فرص مشاركته في المباريات صعبة في ظل تواجد التونسي الدولي فرجاني ساسي وطارق حامد .

من فيما أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك انه تم تأجيل موعد خضوع لاعبي الفريق الأول لمسحة كورونا إلى اليوم، الجمعة، وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها شهر سبتمبر المقبل.

في نفس السياق بدأ مسئولو الزمالك في إجراءات عودة الثلاثي الأجنبي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي من بلادهم تونس والمغرب استعدادا لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، كذلك لخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان علي صحتهم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثي خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة امس بعودة الفريق للتدريبات، ويحرص الجهاز الفني والإداري للزمالك علي الاطمئنان علي الثلاثي خلال تواجدهم في بلادهم وتنفيذ برنامج التدريب الخاص بالفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها شهر سبتمبر المقبل.