شكرا لقرائتكم هل يخوض الأهلي مباريات ودية خلال الأسبوع المقبل.. سيد عبد الحفيظ يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر النادي الأهلي وصول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول من سويسرا لتحديد موعد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة الاعداد استعداداً لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة الخميس موعد استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز والتي تقرر أن تنطلق في السابع من الشهر المقبل بالمباريات المؤجلة للأهلي والزمالك على أن يتم استئناف باقي المباريات في العاشر من الشهر نفسه.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول أن هناك اجتماع سيتم مع رينيه فايلر الثلاثاء المقبل سيتم خلاله تحديد أجندة الفريق في الفترة المقبلة والتي سيتم على أثرها تحديد ما إذا كان الفريق سيخوض مباريات ودية خلال الوقت القريب.

أضاف سيد عبد الحفيظ أن المدير الفني سيعود الى القاهرة مساء الأثنين القادم من بلاده وسنجتمع بعدها بساعات للتشاور فيما يخص المرحلة المقبلة وأن الأخير هو المسئول عن المسائل الفنية الخاصة بتحديد حاجته للمباريات من عدمها.

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وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضي قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت على مدار الأسبوع الماضي ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بداية من بعد غداً السبت على مجموعة واحدة لحين عودة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.