قنبلة «الليجا».. ميسي يقرر الرحيل عن برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة ليونيل ميسي قرر الرحيل عن الفريق الكتالوني في يونيو 2021.

وقالت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية إن مفاوضات تجديد عقد ميسي مع برشلونة قد توقفت، حيث يخطط البرغوث الأرجنتيني لمغادرة النادي بعد نهاية عقده العام المقبل.

وأشارت الإذاعة إلى أن ميسي كان لديه إمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة قبل 10 يونيو الماضي وفقاً لعقده مع النادي الكتالوني، إلا أنه فضل عدم تفعيل خيار الرحيل في الوقت الحالي، موضحة أنه سيفعل العقد الأخير الموقع في نوفمبر 2018 والذي يستمر حتى يونيو 2021.

وأكدت المحطة الإذاعية الإسبانية الشهيرة أن ميسي محبط بسبب المشاكل داخل النادي، في الوقت الذي يلقى لوماً كبيراً على كل شيء يدور في "الكامب نو".

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ولفتت إلى أن البرغوث الأرجنتيني بدأ مناقشة خططه المستقبلية بالرحيل مع أهم اللاعبين في الفريق.

كما أشارت الإذاعة إلى أن ميسي غاضب بسبب عدم تزويد الفريق بصفقات مناسبة وفشل إعادة البرازيلي نيمار لصفوف الفريق، بالإضافة إلى خلافاته مع مسئولي النادي، وخاصة المدير الرياضي إريك أبيدال، بالإضافة لخلافاته مؤخراً مع مدرب الفريق الحالي سيتين.

ودخل ميسي أسوار برشلونة يافعا في عمر 14 عاما عندما اشتراه برشلونة عام 2001، ولم يدافع عن ألوان أي فريق آخر منذ ذلك الوقت.

ويتأخر برشلونة بأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية، بعدما تغلب "الملكي" 1 - صفر على ضيفه خيتافي، أمس الخميس.