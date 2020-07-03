حلمي طولان: بداية الدوري يوم 7 أغسطس ضد مبدأ تكافؤ الفرص

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي أن المدير الفني للزمالك بارتريس كارتيرون كان محق بالمطالبه لفترة اعداد 8 اسابيع قبل استئناف بطولة الدوري المصري اثناء جلسه مدربي الاندية مع اتحاد الكرة

وقال "طولان" خلال مداخلة هاتفية هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن فترة توقف الدوري استمرت لاكثر من 4 اشهر واللاعبين غائبين عن النشاط الرياضي تماما لذلك لابد من وجود فترة اعداد جيده.

وأضاف أن مدربي فرق الدوري لما وجدت موقف اتحاد الكرة صعب وافقت على فترة اعداد لمدة 6 اسابيع ولكن على الرغم من قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " بخوض مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحده فأن اتحاد الكرة قلل مدة الاعداد اسبوع

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وأوضح المدير الفني لفريق انبي أن المدربين طلبوا ان تبدا فترة الاعداد اول يوليو وان تستانف المباريات في 15 اغسطس بالاضافة لـ أن تكون اول 5 ,6 مباريات على فترات متباعدة حتى لا بتعرض اللاعبين للضغط والاصابه

واختتم " اتحاد الكرة لم يحترمنا ؟ بعض اعضاء اللجنه تدربوا تحت قيادتي وطلبات المدربين خلال الاجتماع لم ينفذ منها شىء ..لو كان هناك من يتعرض للضغوط ويستجيب فليرحل !"