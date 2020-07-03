إبراهيم سعيد: تمنيت اللعب مع "صلاح".. ولو لعبت ضده كنت هقدر اوقف خطورته

كشف إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، عن تمنيه وجود محمد صلاح المحترف المصري بفريق ليفربول الإنجليزي مع الجيل الذهبي للفراعنة من 2006 إلى 2010.

وقال "سعيد" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "ten" تفاجئت أثناء وجودي في أحد الفنادق بقدوم محمد صلاح وصافحني جدًا وكنت فخور بذلك.

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وأضاف : صلاح قال لي أنه يحبني جدًا، ويريد التعرف عليّ وسعدت بذلك، وأبلغني أنه تمنى اللعب بجواري,مؤكدا انه لو كان متواجد في جيل 2006و 2008و 2010 كنا صعدنا لكأس العالم.

وبسؤاله عن قدرته على إيقاف محمد صلاح حال لعبه أمامه؟، أجاب: محمد صلاح سريع وأنا أيضًا (يعني كان هيزعل)، ويجب التعامل معه بالعقل.