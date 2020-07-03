«حسام حسن» كان سهل جدًا بالنسبالي..إبراهيم سعيد يكشف عن أصعب مهاجم واجهه

أكد إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، على تمنيه وجود محمد صلاح المحترف المصري بفريق ليفربول الإنجليزي مع الجيل الذهبي للفراعنة من 2006 إلى 2010.

وبسؤاله عن أصعب مهاجم واجهه ,قال "سعيد" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" حسام حسن كان مهاجم سهل بالنسبة لي جدًا لعبت كثيرًا أمامه، وهو من النوع (اللي بيسرقك داخل منطقة الجزاء)، ولايجوز أن يكون وراء ضهرك

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واضاف : عماد متعب مهاراته أعلى من حسام حسن، الأخير ميزته داخل منطقة الجزاء وليس خارجها، ولكن متعب - مهاجم الأهلي الأسبق- من النوع الذي يراوغ ويسدد.

وبسؤاله إذا كان لعب مع جيل محمود الخطيب، هل يستطيع إيقاف خطورته؟، أوضح: "أنا تحدثت عن محمد صلاح أحد أفضل 3 لاعبين في العالم وقلت أني استطيع إيقافه، والخطيب من اللاعبين الكبار ولكن بالنسبة لي سأستطيع إيقاف خطورته بشكل عادي.