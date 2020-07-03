«بعد وفاته بكورونا»..مجدي عبد الغني: مرتب شهري لمدة عام لأسرة الكابتن علوش

أكد الكابتن مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، إنه قرر صرف مرتب شهري لمدة عام لأسرة الكابتن محمد علوش، لاعب طنطا السابق بعد وفاته بفيروس كورونا.

وأضاف "عبد الغني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بالكابتن محمد علوش انه لا يمتلك مورد رزق أو معاش أن يستمر صرف منحة شهري لمدة عام.

وأوضح أنه بعد مرور عام من صرف المنحة الشهرية إلى أسرة الكابتن محمد علوش المتوفى بفيروس كورونا سيتم تقديم مساعدات أخرى.