شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعين 3 مراقبين لمباريات الدورى فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة تعيين 3 مراقبين لكل مباراة بالدورى، وهم مراقب عن لجنة المسابقات وأخر عن لجنة الحكام بجانب مراقب طبى تكون مهمة التأكد من تطبيق الاجراءات الطبية والوقائية فى الملعب قبل وأثناء وبعد المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والطبية والحكام.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد. وتتضمن الاجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عددا من الضوابط، ابرزها: وتتضمن الاجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عددا من الضوابط، ابرزها: - توفير غرفة عزل وعيادة متخصصة داخل مكان المعسكر . - تخصيص غرفة لكل لاعب فى المنتخب ومنع الجمع بين أكثر من لاعب فى غرفة واحدة. - منع التجمعات والزحام والزيارات فى المعسكرات والتدريبات. Advertisements - تنظيم وتسجيل الدخول والخروج وخطة تطهير يومية . - الكشف الطبى قبل دخول المعسكر " قياس الحرارة. - اجراء التحاليل اللازمة" . - متابعة اللاعبين طبيا صباحا ومساء واستبعاد أى لاعب تظهر عليه الأعراض - وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها بصفة دورية قبل وبعد الاستخدام. - عدم استخدام غرف خلع الملابس وارتداء اللاعبين لملابسهم فى فندق الاقامة.

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