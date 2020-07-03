رياضة | عبدالحفيظ يكشف عن موعد عودة فايلر للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يكشف عن موعد عودة فايلر للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الظهور الأول للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، سيكون عقب عودته من سويسرا مباشرةً.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية، فايلر سيعود يوم الاثنين المقبل، وسيقود تدريبات الفريق بشكل طبيعى بداية من الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي قد عاد للتدريبات يوم 24 يونيو الماضى وقاد التدريبات المدرب العام ديفيد سيزا استعدادا لإستئناف بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بالتجديد للمدرب السويسري والذي قاد الفريق لتصدر جدول ترتيب الدوري والصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.