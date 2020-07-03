رياضة | زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار الفرنسي زين الدين زيدان اليوم الخميس، خلال مباراة فريقه مع خيتافي، ثالث أكثر مدرب قاد ريال مدريد في "الليغا" على مر التاريخ بـ140 مباراة، متجاوزاً بمباراة ليو بينهاكر (139).

ومنذ وصوله في 4 يناير(كانون الثاني) 2016 وحتى الآن بما وهي الفترة التي تخللها مرحلة توقف من أغسطس(آب) 2018 وحتى 11 مارس(آذار) 2019، حقق زيدان مع الملكي لقب "الليغا" (2016-2017) و94 انتصارات و28 تعادلاً وخسر 17 مباراة.

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وبعد تجاوز بينهاكر، لا يزال أمام زيدان مدربين تاريخيين فيسنتي ديل بوسكي (153 في قيادة الملكي بالليغا) وميغل مونيوز (424 مباراة).

وكان زيدان قد حقق رقما قياسيا في 18 يونيو(حزيران) بعدما أصبح ثاني أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في قيادة ريال مدريد في كل المسابقات بـ136 في 206 مباراة خلف ميغل مونيوز الذي فاز بـ357 مباراة.

وفاز زيدان مع الريال كمدرب بالإضافة إلى لقب "الليغا" بدوري الأبطال ثلاث مرتين ومونديال الأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين