رياضة | الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، مرحلة حسم مصير لاعب وسط الفريق رمضان صبحي، مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للتعاقد معه بشكل رسمي.

وطلب هيدرسفيلد الإنجليزي، مبلغاً 8 ملايين يورو من أجل الموافقة على إتمام صفقة بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للنادي للأهلي.

Advertisements

وتقدم الأهلي بطلب رسمي من أجل ضم صبحي بشكل نهائي، و كانت المفاوضات خلال الفترة الماضية بشكل ودي وباتصالات مباشرة بين المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، بجانب نادي شوقي مدير أعمال اللاعب.

و أخطر مسؤولي النادي الأهلي، إدارة الفريق الإنجليزي بأن العرض المادي للقلعة الحمراء يتضمن 3 ملايين يورو فقط، وفي إنتظار تخفيض المبلغ، وذالك بسبب للظروف المالية التي تعاني منها كرة القدم حول العالم.

و يرغبة رمضان صبحي في الاستمرار مع المارد الأحمراء، حال عدم وجود العروض الرسمية الأوروبية المتوقعه منه ومن وكيله وهو ما يجري حتى الآن.