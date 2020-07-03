رياضة | تصريحات مفاجأة من نجم برشلونة عن جريزمان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مفاجأة من نجم برشلونة عن جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرزايلي ريفالدو نجم نادي برشلونة الإسباني أن عدم مشاركة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الفريق في المباريات بشكل كبير يؤكد أن الأمور لا تسير على ما يرام داخل البارسا وبين اللاعبين والمدرب كيكي سيتين.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: " من الواضح أن التغيير يظهر أن هناك خطأ ما في الفريق، لأن عدم إشراك جريزمان في مثل هذه المباراة الهامة، يدل على أن سيتين يعتقد أنه ليس في أفضل حالاته، وأن التعاقد معه كان خطأ".

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وتابع: " لا أفهم كيف أن الفائز بكأس العالم مع فرنسا، ونجم أتلتيكو مدريد لسنوات عديدة، الذي تعاقد معه برشلونة بملايين الدولارات، ينتهي به الحال للعب دقائق معدودة في تلك المباراة الهامة".

وأضاف: " لا يمكن للفريق الاعتماد على سحر ميسي طوال الوقت، كان من الرائع رؤيته يوم الثلاثاء وهو يسجل هدفه الـ 700 في مسيرته، وهذا يثبت كم هو رائع للغاية".

وأنهى ريفالدو تصريحاته بالحديث عن الخلاف الذي حدث داخل غرفة ملابس برشلونة بين اللاعبين والجهاز الفني قائلا: "على كلا الطرفين أن يتحدثا إلى بعضهما البعض ويجدا أفضل حل، ربما كانت فترة التوقف دون رؤيتهم بعضهم البعض قد أضرت ببرشلونة، قد تجدي هذه الحجة على المدى القصير، أما إذا خسرت الليجا ودوري الأبطال فلن يكون ذلك بسبب فترة التوقف بالتأكيد".