رياضة | رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجه رسالة إلى زميله البوسني ميراليم بيانيتش عقب إتمام إجراءات انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن بيانيتش وقع عقدًا رسميًا مع برشلونة لمدة 4 مواسم مع وضع شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو، حيث بلغت قيمة انتقاله 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

وأكد الموقع الإسباني أنه من المقرر أن يستمر بيانيتش مع يوفنتوس لحين انتهاء الموسم الحالي على أن ينضم لبرشلونة عقب نهاية مباريات يوفنتوس في بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

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وأفاد الموقع الإسباني بأن كريستيانو رونالدو تحدث مع بيانيتش عقب تأكيد انتقاله إلى برشلونة ووجه له رسالة صريحة، حيث قال فيها :"الآن ستكون عدوي في إسبانيا".

وأوضح الموقع الإسباني أن بيانيتش لم يستطع الرد على الدون البرتغالي ولكنه بعد بضع ثوانٍ بدأ رونالدو بالضحك وأخبره أنها كانت مزحة.

وكشف الموقع الإسباني أن رونالدو هنأ بيانيتش على الانتقال إلى برشلونة على الرغم من كونه مدريديًا حتى القلب فقد كان البوسني زميله في الفريق لمدة عامين ولديهم علاقة جيدة وتمنى رونالدو النجاح لبيانيتش لكن لم يتمنى له حظًا جماعيًا لأن ذلك سيضر بريال مدريد وكذلك يوفنتوس.