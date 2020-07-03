الامارات | محمد يعقوب يبلغ مرحلة متقدمة من المهارات المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يعقوب يبلغ مرحلة متقدمة من المهارات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قائد عجمان، محمد يعقوب، أنه بلغ مرحلة متقدمة من المهارات المنزلية، اكتسبها خلال فترة الحجر الصحي الماضية، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إنه بات يتقن إعداد الطعام برفقة زوجته، ويعتني بطفله الذي يعتبر أول مولود له، فضلاً عن أمور كثيرة قرّبته بصورة أكبر من منزله والحياة الأسرية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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