الامارات | فيتوريا البرازيلي يشترط «تجديد العقد» لرحيل سيارا إلى الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا البرازيلي يشترط «تجديد العقد» لرحيل سيارا إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي فيتوريا البرازيلي لا يمانع رحيل ليو سيارا إلى دوري الخليج العربي، بعدما تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري، لافتة إلى أن إدارة النادي اشترطت على اللاعب وفقاً لصحيفة «كوريري 24 أورا» أن يقوم بتجديد عقده، على أن ينتقل للعب في الإمارات.
وأشارت إلى أن عقد ليو سيارا (25 عاماً) مع فيتوريا ينتهي في ديسمبر المقبل، وقال برونو فيرايرا وكيل أعمال اللاعب: «يحق لليو أن يوقع مع أي فريق من دون الرجوع إلى فيتوريا، لكننا لا نرغب في التعامل بهذه الطريقة مع النادي».
وأكد أنه سيتم عقد اجتماع بين سيارا وإدارة النادي، خلال الأيام المقبلة، لتحديد آلية تجديد العقد الذي قد يمتد لعامين، مع زيادة في راتبه، على أن يتم النظر بعد ذلك في العروض.
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