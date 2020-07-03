الامارات | السدراني بطلاً لـ «دولية الفجيرة للشطرنج»

شكرا لقرائتكم خبر عن السدراني بطلاً لـ «دولية الفجيرة للشطرنج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اللاعب الإماراتي عمار السدراني بلقب فئة تحت 20 سنة لبطولة الفجيرة الدولية الأولى للشطرنج، والتي أقيمت برعاية الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ونظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، فيما ذهب لقب البطولة المفتوحة للاعب المولدوفي فيرويل لورديشسكو.

وجرت أحداث المباريات عبر موقع الشطرنج العالمي المختص ببطولات «الأون لاين»، بإشراف ومراقبة الاتحاد الدولي للشطرنج ممثلاً بعضو لجنة اللعب النظيف ومكافحة الغش ولجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج.

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وأفادت اللجنة المنظمة بأن «البطولة المفتوحة شهدت فوز المولدوفي فيرويل لورديشسكو، تلاه الهولندي ايفان سكولوف ثانياً، والكوبي والترانرشيبيا ثالثاً، والصربي ايغور ميلادينوفيك رابعاً، وجميعهم يحملون لقب (الكراند ماستر)، بينما جاء الاستاذ الدولي المصري علي فرحات خامساً، والاستاذ الدولي المغربي علي صبار بالمركز السادس».

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة النادي الدكتور عبدالله آل بركت لـ«الإمارات اليوم»: «عكست مشاركة 320 لاعباً من 34 دولة مكانة الدولة، والفجيرة على وجه الخصوص، في الشطرنج على مستوى العالم، وغالبيتهم أبطال عالميون».

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