الامارات | حكم يوقف نهائي كأس الدنمارك لعدم احترام الجمهور التباعد الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يوقف نهائي كأس الدنمارك لعدم احترام الجمهور التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقفت المباراة النهائية لكأس الدنمارك في كرة القدم، أول من أمس، لنحو ربع ساعة، بسبب رفض بعض الجماهير المتمردة احترام قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة في الملعب، تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أشارت الشرطة.

وعلق الحكم المباراة لنحو ربع ساعة في الشوط الأول، عندما رفض مشجعو البورغ البقاء على المقاعد المخصصة لهم، وخالفوا قواعد (كوفيد-19)».

وأظهرت المشاهد مسؤولي النادي يحثون الجماهير من دون جدوى للعودة إلى مقاعدهم.

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وبعد طردهم من الملعب، تم ترحيل بين 40 و50 مشجعاً إلى البورغ، في حافلة من أسبيرغ، حيث كانت تقام المباراة ضد فريق سوندريسكي.

واستؤنفت المباراة بعد 14 دقيقة، وانتهت بفوز سوندريسكي 2-صفر.

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