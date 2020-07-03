الامارات | «العمومية» تقرر استمرار عمل اللجان القضائية دون تغيير كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن «العمومية» تقرر استمرار عمل اللجان القضائية دون تغيير كبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية لاتحاد الكرة، حيث أكد الأمين العام للاتحاد محمد بن هزام الظاهري في تصريح صحافي أن اللجان ستواصل عملها بأثر فوري دون تغيير كبير، حتى انعقاد العمومية القادمة المتوقع إقامتها في أواخر شهر أغسطس من العام الجاري، بهدف استمرارية العمل لهذه اللجان على القضايا المنظورة في الوقت الحالي أو ما قد يطرأ في أي وقت.

وتم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، وهم: عايض مبخوت الهاجري ممثل نادي الجزيرة، ومحمد علي العامري ممثل نادي الوصل، وخالد سعيد النقبي ممثل نادي اتحاد كلباء.

وترأس اجتماع العمومية غير العادية رقم (1)، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وأقيم الاجتماع عن بعد بنظام الاتصال المرئي، وحضره

أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية. وبلغ النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية بواقع 31 نادياً من أصل 32. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال كلمته، ثقته بتعاون كل الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «نود أن نثمن دور قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، ولا ننسى كذلك تعامل قيادتنا بحكمة مع الأوضاع الصحية الراهنة، وحرصها على سلامة أفراد مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، والشكر موصول إلى كل الجهات المختصة بالدولة التي عملت ليلاً ونهاراً من أجل سلامتنا» .

وقال أيضاً: «مرّ النشاط الرياضي في العالم أجمع بتحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا، حيث توقفت المسابقات وتأجلت بطولات، وأصبح العمل عن بعد حلاً بديلاً، وعلى الرغم من كل هذه الظروف المعقدة، إلا أننا وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة اتخذنا قرارات مدروسة تحمي رياضيينا وجمهورنا ومجتمعنا من آثار الفيروس، وكذلك بقينا على اتصال دائم بالاتحادين الآسيوي والدولي من أجل معرفة التطورات ومصير المسابقات القارية والدولية، لكي نخطط ونعمل بناءً على هذه المعرفة».

وتابع: «هناك أشياء كثيرة تنتظر الكرة الإماراتية، منها عودة المسابقات والتدريبات وإعداد المنتخب الوطني الذي يعد أولوية قصوى بالنسبة لنا، وكذلك نعمل على وضع استراتيجية تخص مستقبل اللعبة الشعبية في بلادنا من أجل أن تحقق أهدافها في المستقبل وتبلغ منصات التتويج».

وفي ما يتعلق بالبند الثاني على طاولة الجمعية العمومية، قررت الجمعية قبول عضوية أندية الدرجة الثانية، دون أن يكون لها الصلاحيات التي يتمتع بها الأعضاء الحاليون، وخولت الجمعية مجلس الإدارة باستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد.

تشكيل اللجان

لجنة الاستئناف

عادل عبدالله الجنيبي (رئيساً).

صالح راشد الحمراني (نائباً).

جاسم عبدالله النقبي (عضواً).

علي محمد المهري (عضواً).

سعيد محمد الغافري (عضواً).

هيئة التحكيم

عبدالله حسن الطاهر (رئيساً).

القاضي علي المدحاني (نائباً).

الدكتور محمد المر (عضواً).

الدكتور إبراهيم الملا (عضواً).

الدكتور أحمد سليمان (عضواً).

حميد غلام درويش (عضواً).

عبدالعزيز الأبلم (عضواً).

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فيصل أحمد الحداد (عضواً).

عارف محمود ميرزا (عضواً).

حميد ربيع السويدي (عضواً).

شهاب حمد بوشهاب (عضواً).

خالد محمد الزرعوني (عضواً).

لجنة الانضباط

سعيد محمد الحوطي (رئيساً).

حمدان رشود الزيودي (نائباً).

حسن محمد الشيباني (عضواً).

عبدالله إبراهيم الحمادي (عضواً).

سلمان محمد الطويل (عضواً).

غرفة فض المنازعات:

عيسى محمد الحوسني (رئيساً).

علي سلطان الحداد (نائباً).

حسين يسلم أحمد (عضواً).

حسن عبدالله مراد (عضواً).

خالد عبيد خادم (عضواً).

حمد إبراهيم الأستاذ (عضواً).

محسن مصبح (عضواً).

إسماعيل راشد إسماعيل (عضواً).

- راشد بن حميد:

«مرّ النشاط الرياضي في العالم أجمع بتحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا، إلا أننا وبالتعاون مع الجهات المختصة اتخذنا قرارات مدروسة تحمي رياضيينا وجمهورنا ومجتمعنا من آثار الفيروس».

- التشكيلات الحالية للجان تستمر بشكلها الحالي حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

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