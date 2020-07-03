الامارات | عبدالعزيز الكعبي.. صياد ماهر

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الكعبي.. صياد ماهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، عبدالعزيز الكعبي، عن حبه لهواية صيد الأسماك، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ أظهر أثناء إحدى الرحلات البحرية مهارات خاصة في الصيد، باستعراضه سمكة وسط تفاعل كبير من أصدقائه عبر حسابه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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