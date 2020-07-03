وزير الشباب والرياضة: سيتوقف الدوري فى حالة حدوث أي شيء يمس حياة اللاعبين

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه قام بعمل جولات فى معظم الاندية للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن هناك التزام تام من الأندية بتطبيقها خصوصًا الأهلى والزمالك والصيد والترسانة.

وأضاف "صبحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن مطاعم الأندية قللت من المقاعد للحفاظ على التباعد والأمر نفسه فى الحدائق.

وأشار وزير الشباب و الرياضة ، إلى أن معظم الدول استأنفت النشاط الرياضي، والجميع يجب أن يتعايش مع فيروس كورونا المستجد ,مؤكدا انه فى حالة حدوث أى شي يمس حياة اللاعبين سيتوقف الدوري.

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وأوضح وزير الشباب و الرياضة ، أن قرار عودة الدوري مبنى على مصلحة الدولة وليس لمصلحة نادي أو فريق بعينه، ومهمتنا عودة النشاط فى المنظومة الرياضية بالكامل.

وأكد أن اتحاد الكره أعلن اليوم موعد استئناف الدوري والوزارة تدعم قرارات اتحاد الكرة.