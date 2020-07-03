شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بابل والمثلوثي للقاهرة يعجل برحيل كاسونجو من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أيام الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك معدودة داخل صفوف الفريق الأبيض بعد انهاء التعاقد مع الثنائي الأجنبي اري بابل جناح اول أغسطس الانجولي والتونسي حمزة المثلوثي ظهير ايمن الصفاقسي التونسي، حيث من المنتظر أن يصل الثنائي الي القاهرة خلال الفترة المقبلة عقب الحصول علي توقيعهما رسميا علي الانضمام للزمالك بداية من الموسم المقبل، علي ان يتم الاستغناء عن كاسونجو بنهاية الموسم الحالي نظرا لوجود عدد كبير من الأجانب في الفريق.

وتعتبر حظوظ كاسونجو علي الأقل مقارنة بزملائه الأجانب داخل الفريق حيث يعتمد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق علي التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بصفة أساسية في المباريات قبل فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

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ينتظر مسئولو نادي الزمالك تحديد مصير استئناف الموسم الحالي من الدوري يوم 7 أغسطس المقبل وموعد القيد المحلى للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها رسميا ، ويرغب الزمالك في الإعلان عن الخمس صفقات السوبر التي نجح مجلس الإدارة في الحصول علي توقيعها مؤخرا تدعيما للفريق في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، الا إن استئناف الدوري سيضطر الزمالك للإعلان عن الصفقات الأجنبية والذين لا يرتبطون بعقود مع انديتهم فيما سيتم الانتظار في الصفقات المرتبطة بعقود مع انديتها لحين انتهاء الدوري.

من ناحية أخري تلقي محمد حسن لاعب وسط الزمالك عدة عروض من اندية داخل مصر للانتقال اليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا ان اللاعب رفض التفاوض مع تلك الأندية انتظارا لموقف الزمالك من بقاءه او رحيله في الموسم المقبل، في ظل تردد انباء عن حصول الزمالك علي توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، وهو ما يجعل فرص مشاركته في المباريات صعبة في ظل تواجد التونسي الدولي فرجاني ساسي وطارق حامد .

من فيما أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك انه تم تأجيل موعد خضوع لاعبي الفريق الأول لمسحة كورونا والتي كان مقررا لها أمس، حيث ستقام اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.