شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخوض الأهلى مباريات ودية خلال الأسبوع المقبل.. سيد عبد الحفيظ يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النادي الأهلي وصول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول من سويسرا لتحديد موعد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة الإعداد استعداداً لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة الخميس موعد استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز والتى تقرر أن تنطلق فى السابع من الشهر المقبل بالمباريات المؤجلة للأهلي والزمالك على أن يتم استئناف باقي المباريات في العاشر من الشهر نفسه.

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وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضي قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت على مدار الأسبوع الماضي ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بداية من بعد غداً السبت على مجموعة واحدة لحين عودة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.