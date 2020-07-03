شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق سعد سمير يبدأ رحلة العلاج الطبيعى مع الطلائع قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمد سمير مدافع طلائع الجيش الصاعد، فترة العلاج الطبيعى، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى شملت ثلاثة أسابيع كاملة عقب إجرائه جراحة باليد أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وفضل اللاعب إجراء الجراحة خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا لتخفيض فترة غيابه عن فريقه، وبدأ الطلائع فترة الاعداد لعودة مسابقة الدوري بعد تجميد دام 4 شهور كاملة منذ مارس الماضى ويعد اللاعب هو شقيق سعد سمير مدافع الأهلى.

وفي وقت سابق قال محمد سمير سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومى للنادى بثلاث سنوات فقط، أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمى بعدما شاهدونى فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنى".

وعن طموحه فى الفترة المقبلة قال محمد سمير: "نفسى احترف خارج مصر زى محمد صلاح وتريزيجيه، وتم تصعيدى للفريق الأول للطلائع منذ بداية الموسم وألعب فى صفوف منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وعازم على مواصلة رحلة الاجتهاد حتى أصل لصفوف المنتخب الأول".

وقال مدافع طلائع الجيش: "مثلى الأعلى محلياً سعد سمير وعالميا راموس".

Advertisements