كشف المدير الفني السابق للزمالك والمنتخب الأوليمبي فينجادا ، عن سبب رفضه عرض من النادي الأهلي لتدريب الفريق الأول في أحد الفترات.
وقال فينجادا في مداخله عبر سكايب مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجهملعب أون تايم:"السبب الحقيقي وراء تراجعي عن إتمام التعاقد مع الأهلي رغم الاتفاق على كل شيء هو رفض إدارة الأهلي اصطحابي لمدرب أحمال رغم أنه لم يكن سيحصل على مرتب كبير وقتها، ولكن وجوده كان ضروري و هام بالنسبة لي"
وأضاف :" السبب الأخر وراء تراجعي عن قيادة الأهلي أيضا هو أسرتي التي كانت لاتفضل وجودي خارج البرتغال في ذلك الوقت، مشددا أنه غير ناد علي هذا القرار"
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق فينجادا يكشف سبب رفضه عرضا لدريب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.