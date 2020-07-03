مدرب الزمالك السابق فينجادا يكشف سبب رفضه عرضا لدريب الأهلي

كشف المدير الفني السابق للزمالك والمنتخب الأوليمبي فينجادا ، عن سبب رفضه عرض من النادي الأهلي لتدريب الفريق الأول في أحد الفترات.

وقال فينجادا في مداخله عبر سكايب مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه

ملعب أون تايم:"السبب الحقيقي وراء تراجعي عن إتمام التعاقد مع الأهلي رغم الاتفاق على كل شيء هو رفض إدارة الأهلي اصطحابي لمدرب أحمال رغم أنه لم يكن سيحصل على مرتب كبير وقتها، ولكن وجوده كان ضروري و هام بالنسبة لي"

وأضاف :" السبب الأخر وراء تراجعي عن قيادة الأهلي أيضا هو أسرتي التي كانت لاتفضل وجودي خارج البرتغال في ذلك الوقت، مشددا أنه غير ناد علي هذا القرار"