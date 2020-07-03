يورجن كلوب يعلق على هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن هزيمة فريقه الثقيلة أمام منافسه مانشستر سيتي، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج.

واكتسح مانشستر سيتي خصمه ليفربول برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول تأتي عقب تتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد ثلاثون عامًا، والتاسعة عشرة على مر تاريخ الريدز.

وقال كلوب خلال تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية، " مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي باستطاعته

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هزيمتنا".

وأضاف " مانشستر سيتي قدم مباراة جيدة للغاية وكان إيجابيًا على المرمى، لذلك يستحق الانتصار في هذه المباراة".

وأتم " سنعالج الأخطاء التي وقعنا فيها وعلينا تقبل الأمور".

يذكر أن ليفربول سيلتقي بنظيره أستون فيلا يوم الأحد المقبل في الساعة الخامسة ونصف مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.