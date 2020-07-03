إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي لضم حازم إمام من الزمالك

فجر إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق مفاجأة عن عرض قوي من النادي الأهلي للتعاقد مع حازم إمام للرد على انتقالي لنادي الزمالك في هذا التوقيت. وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولي القلعة الحمراء تقدمو بعرض بقيمة 9 مليون جنيه في 3 سنوات لكابتن الزمالك وقتها للرد على انتقالي لميت عقبة ولكنه رفض العرض. "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولي القلعة الحمراء تقدمو بعرض بقيمة 9 مليون جنيه في 3 سنوات لكابتن الزمالك وقتها للرد على انتقالي لميت عقبة ولكنه رفض العرض. يذكر أن انتقل إبراهيم سعيد من الأهلي إلى نادي الزمالك في موسم 2004–05 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، حيث شارك في 27 مباراة سجل خلالها 4 أهداف. لينتقل بعدها إلى نادي تشايكور ريزه سبور في موسم 2006–07 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 15 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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