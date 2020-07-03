كشري يروي مشواره الكروي بعد الرحيل عن الأهلي

روي أحمد كشري لاعب الأهلي السابق والمدير الفني لنادي أسوان ، مشواره بعد الرحيل عن القلعة احمراء، وانتقاله للعب في عديد من الأندية بعد ذلك.
وقال كشري في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم : "خضت مشوار طويل في عالم كرة القدم بعد رحيلي عن الأهلي ، وبدأت مع فريق نيوشاتل بعد مغادرة القلعةالحمراء، ولعبت معهم لمدة عام واحد، ولكن لدي مشكله في التواصل معهم في الفريق بسب تحدثهم للغة الفرنسية ".
وأضاف :" وكانت مشكلة التواصل هي أحد أسباب رحيلي عن نيوشاتل، كنت اللاعب رقم 12 في مصر الذي يدخل هالم الإحتراف، وكان ليس لدي وعي أو ثقافةتجعلني أكمل مسيرتي الإحترافية في ذلك الوقت، وكان من يساعدني في التواصل مع زملائي هو طارق سيكتوي المدرب الحالي لنهضة بركان"
وأتم :" رجعت بعد ذلك علي النادي ، وكان المفترض أن أعود للأهلي وعقدي كان مدون به هذا البند، ولكن المصري عرض علي أكثر من الذي كنت أتقاضاه في القلعة الحمراء، فعندما طلب مني رئيس المصري اللعب في النادي، عرضت عليه مبلغ عالي وهو 250 ألف جنيه ، وفوجئت بموافقته علي هذا المبلغ"
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