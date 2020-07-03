" كادينا سير" تفجر مفاجأة بشأن مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة

فجرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية مفاجأة مدويةبشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية الشهيرة، أن ليونيل ميسي أوقف مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة،

وأنه سيرحل عن النادي الكتالوني بعد نهاية عقده في صيف المقبل.

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وأوضح الإذاعة أن المفاوضات بين كلا الجانبين كانت تسير بشكل جيد، إلا أن

الأزمات الأخيرة، جعلت النجم الأرجنتيني يوقف مفاوضات تجديد عقده.



كما أشارت أن ليونيل ميسي أخبر زملاؤه داخل غرفة خلع الملابس، بعزمه عدم تجديد عقده مع برشلونة بسبب الأزمات والتسريبات الأخيرة، مشيرة أن قائد برشلونة غاضب بسبب الزج باسمه في الأحداث الأخيرة.