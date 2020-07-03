إبراهيم سعيد: الأهلي أخفى عرض هانوفر الألماني للتعاقد معي

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مسؤولي القلعة الحمراء أخفو عرض هانوفر الألماني للتعاقد معي. وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي أخفى عرض رسمي من نادي هانوفر بالدوري الألماني ولم أعلم بهذا العرض الإ بعد فترة كبيرة. رسمي من نادي هانوفر بالدوري الألماني ولم أعلم بهذا العرض الإ بعد فترة كبيرة. Advertisements وتابع:" أنني من أكثر اللاعبين المصريين إستقبالاً للعروض الأوروبية في هذا التوقيت". وتلقي إبراهيم سعيد مدافع الأهلي في تلك الفترة عروض أوربية كثيرة نظرا لتألقه مع القلعة الحمراء، حيث تقدم كلا من روما الإيطالي ، وفريدربريمن الألماني ، وكان ف نفس الفترة هناك مفاوضات بين الأهلي وإيفرتون الإنجليزي علي اللاعب، وتمت الصفقة بعد لك لينتقل إبراهيم سعيد للعب في الدوري الإنجليزي.

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