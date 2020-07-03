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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

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يستعد نادي لمواجهة نظيره أتلتيكو بلباو، في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من .

 

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو بلباو، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الثانية عصرًا، على ملعب الأخير، وسيكون أمام كتيبة زين

الدين زيدان مدرب النادي الملكي مهمة صعبة، أمام بلباو، في ظل حاجة الريال للمحافظة على صدارة الدوري الإسباني.

 

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ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الذي يحل وصيفًا.

 

في المقابل سيلتقي بنفس اليوم نادي برشلونة أمام فياريال في مهمة صعبة أيضا على النادي الكتالوني، إذ يطمح في عدم فقدان مزيد من النقاط وتوسيع الفارق مع ريال مدريد المتصدر.

 

 

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