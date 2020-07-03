كشري يعلق علي هدفه مع الأهلي في مرمي هامبورج الألماني

علق أحمد كشري لاعب الأهلي السابق، والمدير الفني الحالي لنادي أسوان، علي هدف التعادل للأهلي الذي يجله اللاعب في مرمي هامبورج الألماني في المباراة الودية التي جمعت بينهم في ألمانيا بالمعسكر الذي خاضه الأهلي

في ألمانيا.

وقال أحمد كشري في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم : " أول ماتش لي في ألمانيا كان أمام هامبورج

وكنا مهزومين 2-0 ، وسجل حسام حسن الهدف الأول للأهلي ، ثم سجلت أنا هدف التعادل بعد ذلك"

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وأضاف كشري: " بعد تسجيلي هدف التعادل في تلك المباراة ، وكان المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت ، هو المدرب هولمان، وفرح بهذا الهدف فرحة شديدة".