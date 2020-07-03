إبراهيم سعيد : الأهلي طلب 3 ملايين دولار لرحيلي إلى روما

كشف إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن نادر روما الإيطالي طلب التعاقد معه أثناء تواجده في الاهلي والمطالب الماديه وراء فشل الصفقة. وأكد سعيد خلال إستضافته على قناة "Ten" في تصريحات خاصة مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي طلب من النادي الإيطالي 3 ملايين دولار وقتها لإتمام الصفقة لكن نادي روما إنسحب بسبب مغالاة الأهلي . النادي الإيطالي 3 ملايين دولار وقتها لإتمام الصفقة لكن نادي روما إنسحب بسبب مغالاة الأهلي . Advertisements وتابع في هذا التوقيت تواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع مدير التعاقدات بالأهلي عدلي القيعي للتعاقد معي لكن الصفقة لم تتم . القيعي للتعاقد معي لكن الصفقة لم تتم . يذكر أن فابيو كابيلو المدير الفني الروما السابق قد طلب من إدارة الأهلي أثناء تدريبه لفريق الذئاب الإيطالي التاعقد مع إبراهيم سعيد مافه القلعة الحمراء، بعد المباراة التي لعبت بين الفريقين عام 2002 بالقاهرة، والت سجل بها اللاعب هدف في مرمي فريق العاصمة الإيطالية.

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