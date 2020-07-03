ريال مدريد يعزز صدارته بفوز صعب على خيتافي ويقترب من اللقب



ظهر خيتافي كمنافس قوي لجاره المتصدر إذ قاتل بشراسة على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكن الغلبة آلت للميرنغي في النهاية، ملخص مباراة ريال مدريد وخيتافي يروي القصة الكاملة.



واقتنص ريال مدريد فوزاً يقربه من اللقب أمام منافسه العنيد وضيفه خيتافي بهدف نظيف يوم الخميس ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.



وسجّل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة كارفاخال (79).



واستفاد ريال مدريد من تعثر برشلونة بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد إذ ضمن الاستمرار بالصدارة حتى قبل أن تنطلق مواجهته مع خيتافي، لكن المباراة جاءت صعبة جداً على كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.



وصار رصيد ريال مدريد (74 نقطة) في الصدارة بفارق أربع نقاط عن برشلونة الوصيف، فيما تضاءلت حظوظ خيتافي في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما تجمّد رصيده عند 52 نقطة في المركز السادس وبفارق خمس نقاط عن إشبيلية الرابع.



ودخل زيدان بتشكيلة معدلة عن تلك التي جلبت الانتصار بهدف نظيف أمام إسبانيول في المرحلة الفائتة، إذ لعب الفرنسي ميندي والكرواتي مودريتش والبرازيلي فينيسيوس من البداية على حساب البرازيلي مارسيلو والأوروغوياني فالفيردي والبلجيكي هازار على التوالي.



المصدر: بي إن سبورت