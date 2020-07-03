رياضة | الأهلي يطالب وزير الرياضة بحسم أزمة لافتة نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يطالب وزير الرياضة بحسم أزمة لافتة نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب النادي الأهلي من وزراة الشباب والرياضة اليوم، سرعة التدخل لحسم أزمة "لافتة نادي القرن" التي وضعها نادي الزمالك على أسوار النادي.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي في بيان رسمي اليوم: "قام الأهلي بإرسال مذكرة رسمية لوزارو الشباب والرياضة لإزالة لافتة القرن من أسوار النادي".

وتابع: "نادي القرن علامة تجارية مسجلة باسم الأهلي، ويعد الأمر انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002".

وأضاف: "تعدى رئيس نادي الزمالك على حقوق الأهلي، وهو ما يؤدي لحدوث فتنة بين الناديين".

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وواصل: "بموحب القانون رقم 71 لسنة 2017، فإن وزارة الرياضة هي المنوط بها التحقق من التزام الهيئات الرياضية بالقوانين".

واستطرد: "وزارة الشباب والرياضة يجب أن تتدخل لإزالة تلك اللافتة وإزالة العبارة من الموقع الرسمي، ومن بطاقات العضوية".

وأردف: "الأهلي سيتخذ إجراءات رادعة نحو هذا الأمر، حيث أن هذا التعدي غير مسئول بالمرة".

وأتم: "الأهلي أرسل إنذاراً على يد محضر لنادي الزمالك، بسبب تعديه على تلك العلامة التجارية".