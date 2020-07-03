رياضة | أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الخميس عن رغبة مسئولي يوفنتوس في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في مركز خط الوسط بالرغم من التعاقد مع البرازيلي آرثر من برشلونة الإسباني.

يوفنتوس يبحث تدعيم خط الوسط

أكد تقرير صحفي إيطالي، أن مسئولي يوفنتوس يفكرون في التعاقد مع لاعب وسط مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع النجم البرازيلي آرثر رسميًا، مقابل رحيل لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، إن آرثر هو الصفقة الأولى لفابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، للموسم المقبل.

وذكرت الصحفية الإيطالية: "لكنها ربما لن تكون الأخيرة، حيث يرغب في ضم عناصر أخرى في مركز الوسط".

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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من لاعبي الوسط المرشحين للرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن الأسماء هم سامي خضيرة، الذي يعاني من إصابات متكررة، "وبالتالي يسعى النادي لتدعيم خط وسطه بصفقات مميزة".

ويأتي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على رأس المطلوبين لتدعيم وسط ملعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول مسؤولو السيدة العجوز تخفيض سعر النجم الفرنسي بول بوجبا، بإدراج الثنائي رابيو ورامزي في الصفقة.

وبيّنت الصحيفة: "لكن مانشستر يونايتد يرفض فكرة التفريط فيه من الأساس".

ويراقب يوفنتوس أيضًا وضع جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، وأحد اللاعبين المفضلين لماوريسيو ساري.

وأتمت الصحيفة أن يوفنتوس يراقب أيضًا العديد من الخيارات الأخرى مثل حسام عوار لاعب وسط ليون، وكذلك لياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان.