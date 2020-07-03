رياضة | آرسنال يواصل الضغط للفوز بهذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر آرسنال يواصل الضغط للفوز بهذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف نادي آرسنال الإنجليزي مفاوضاته لضم الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بنادي أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واشترطت إدارة أتلتيكو مدريد الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بقيمة 50 مليون يورو، مقابل الموافقة على بيع اللاعب.

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وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مسؤولي نادي آرسنال رفضوا دفع قيمة الشرط الجزائي، في ظل الازمة المالية الحالية، التي يعاني منها المدفعجية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد توماس بارتي مع أتلتيكو مدريد في 23 يونيو 2023، ويتقاضي اللاعب راتب أسبوعي قيمته 65 ألف إسترليني.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاماً، شارك مع أتليتكو مدريد في 180 مباراة، أحرز خلالهم 15 هدفاً، وصنع 12 هدف آخرين.