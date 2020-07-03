رياضة | صفقة تبادلية كبري بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية كبري بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لنادى الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع ثلاثي بيراميدز نبيل عماد دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت تقارير صحفية ان الزمالك عرض إعارة كل من إمام عاشور وبيع أحمد رفعت ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومبلغ مالي لضم ثلاثي بيراميدز.

واوضحت تقارير صحفية أن بيراميدز يرفض إجراء صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ويريد البيع والشراء بمقابل مادى