شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يبتعد بصدارة «لا ليجا» بفوز صعب على خيتافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا، بهدف نظيف على خيتافي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، في اطار الجولة 33 من الدوري الإسباني على ملعب دي ستيفانو.

بهذا الفوز ابتعد ريال مدريد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة قبل خمس جولات من انتهاء الدوري الإسباني.

سجل هدف الفوز قائد الفريق سيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 74 نقطة في صدارة البطولة، وتوقف رصيد خيتافي عند النقطة52 في المركز السادس.