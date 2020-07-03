شكرا لقرائتكم فينجادا: رفض الأهلي تعيين مساعدين لي وراء عدم إتمام تعاقدي في 2009 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لنادى الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، أنه لا توجد أسباب حقيقة أو خاصة لترك الزمالك مضيفا علاقتى كانت رائعة مع كمال درويش رئيس النادى وكل الأشخاص في الزمالك وجميع اللاعبين

وأضاف المدير الفني السابق لنادى الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، في برنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport، كنت اعمل بشكل جيد في الزمالك وعلاقتي كانت ممتازة برئيس النادي، كما أن الزمالك وجماهيره عائلتي الثانية اعتبر نصفي برتغالي والأخر مصري، مضيفا لا زالت على التواصل مع بعض لاعبين في الزمالك مدد تعاقدي مع الزمالك لمدة شهرين حتى أنهى الموسم

وتحدث فينجادا عن انتهاء علاقته مع الأهلي قائلا كان لدى اتفاقي مع الأهلي وكنا نتحدث في النادي على وجود مدرب لياقة بدنية ، وقدم الاهلى عرض مالى جيد لكنه لم يوافق على تعيين مدرب احمال ، عندما كنت على وشك خلافة صديقي مانويل جوزيه في الأهلي 2009 .

وواصل فينجادا قائلا أن رفض الأهلي تعيين مساعدين لي وراء عدم إتمام تعاقدي في 2009 مضيفا أندم على عدم تدريب الأهلي والأهلي قبل اعتذاري بعض إصراري على وجود مساعدين لى وانتهى الامر

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قال نيلو فينجادا المدير الفني للزمالك الأسبق، إنه لم يتوقع أن يتم التعاقد مع النادي الأبيض بهذه السهولة.

وكشف فينجادا كواليس تدريبه للفريق قائلا:" جاء لي مسؤولو النادي في ذلك الوقت، وتحدثت مع العديد من الزملاء عن الحياة في مصر، وأخبروني أن الحياة ستكون جيدة، وأن الزمالك فريق كبير، وبالتأكيد قضيت وقت طيب جدًا".

تابع : "مباراة السوبر كانت أول مباراة رسمية لي مع الزمالك، كانت صعبة ولم نؤدي بشكل طيب، وكل شئ وارد في كرة القدم، الأهلي فاز وحصد الكأس من خلال ركلات الترجيح".

وأوضح: "كان يجب الظهور بشكل أفضل مما كان، وبعدها أدى الفريق بشكل قوي، وما حدث معي يمكن حدوثه مع أي مدير فني آخر، كان معي جهاز معاون ولاعبين رائعين، وأدينا مواجهات طيبة معًا".

وتولى فينجادا مهمة الإدارة الفنية للزمالك خلال موسم 2003-2004، متوجًا ببطولة الدوري المصري وقتها.