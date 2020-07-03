أحمد كشري: منتخب مصر أكبر المستفيدين من عودة الدوري

جدة - عمرو شويل يري أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، أن الأفضل خوض مباراتين في نصف نهائي أفريقيا للأهلي والزمالك لتأثير الملاعب المصرية ولتكون فرص الفرق المصرية اكبر مؤكدا أن حظوظ الأندية الأربعة متساوية متمنيا وصول الأهلي والزمالك إلي نهائي أفريقيا .

وأضاف المدير الفني لفريق أسوان ، ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، في برنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport قائلا الأفضل مباراتين في نصف نهائي افريقيا ومباراة فاصلة صعبة جدا وفرص الفرق الأربعة متساوية، قائلا: الزمالك يحتاج 8 أسابيع للتحضير لموقعة الرجاء في دوري أبطال افريقيا".

وتحدث عن بطولة الدوري قائلا الأهلي لم يحسم بطولة الدوري العام ولكن لما بيركب ما بينزلش وتجديد عقد فايلر في الوقت المناسب وبدأ يحفظ الدوري المصري

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وأكد أن منتخب مصر أكبر المستفيدين من عودة الدوري العام وجهاز حسام البدري ، مضيفا أزمة أسوان في الانتقالات خاصة إننا في مكان بعيد عن جميع الأندية ونحاول الترتيب مع اتحاد الكرة لتحديد ملعب وطلبت اللعب مع الأهلي مباراة ودية ونحتاج على الأقل لعب 4 مبايات ودية على الأقل للتحضير لعودة المباريات الرسمية مؤكدا على وجود مفاجآت ووجوده جديدة من خلال شباب ناشئين من أسوان كريم مهاجم أسوان مصطفي البدري اعارة من الإنتاج الحربي ومحمد رزق لاعب الاهلى.