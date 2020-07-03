شكرا لقرائتكم أحمد كشري: انتمائي لمدرسة النادي الأهلي سر اختياري لمنتخب جيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان ، ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ، صديقى وراء خوضي تجربة منتخب جيبوتي وانتمائي لمدرسة النادي الأهلي سر اختياري وهو ما جعلنى محط اهتمام واختيار لوجود اسم الاهلى في مسيرتي
وأضاف المدير الفني لفريق اسوان ، ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ،قائلا سجلت هدف التعادل للأهلي أمام هامبورج الألماني في أول مشاركة مع الفريق ، مضيفا الألماني راينر هولمان أفضل مدرب تعاملت معه وتعرضت للظلم مع تسوبيل، لان تسوبيل تسبب في ضياع فرصة احترافي في مونشجلادباخ الألماني، معتبرا أن غياب ثقافة الاحتراف وراء عدم استمراري مع نيوشاتيل السويسري.
وروي كشري قصة تجربته مع المصري قائلا: رئيس المصري عبد الوهاب قوطة وراء انتقالي للمصري وطلبت 250 ألف جنيه في الموسم ووقعت لمدة 3 مواسم وحصل الفريق على ثالث الدوري.
وواصل حديثه وبعدها لعبت مع أسمنت السويس والجونة وساهمت في صعودهما للدوري الممتاز واعتزلت في عمر 34 عاما ، ثم اتجهت للتدريب وبدأت العمل كمدرب في أندية الشركات وأكاديمية النادي الأهلي.
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